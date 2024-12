Non solo Kiwior per la difesa: si riflette su Coppola

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a stilare una possibile lista

Il Napoli proverà ad acquistare un centrale nel mercato di gennaio per completare il reparto di Antonio Conte. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a stilare una possibile lista: "In difesa, tanto per fare un altro nome venuto fuori dal giro europeo, è seguito con enorme attenzione anche il polacco Jakub Kiwior, 24 anni, ex Spezia che ora gioca con l’Arsenal.

Poco: il Napoli - e non solo - ha provato a chiederlo in prestito, ma i Gunners hanno spiegato di non volerlo cedere a titolo temporaneo. Per il momento è così, ma poi chissà: a gennaio, chi ha merce ritenuta preziosa, fa melina per poi eventualmente riparlarne con il migliore offerente. E ancora: piace Martin Vitik, 21 anni, difensore dello Sparta Praga. Riflessioni su Diego Coppola, 20anni, centrale del Verona e dell’Under 21".