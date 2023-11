Non solo l'esplosione di Politano: perché Lindstrom non ha (quasi) mai giocato con Garcia

Jesper Lindstrom ha giocato poco e niente. L'ex Eintracht ha collezionato appena 158 minuti in 7 partite. Il motivo? Lo sottolinea La Repubblica.

Jesper Lindstrom ha giocato poco e niente. L'ex Eintracht ha collezionato appena 158 minuti in 7 partite. Il motivo? Lo sottolinea La Repubblica: "Ha sfiorato l’ora di gioco con il Lecce, per il resto è sempre entrato nel finale avendo poca possibilità di incidere. Il feelingcon Rudi Garcia evidentemente non è mai sbocciato e non dipende soltanto dall’esplosione di Politano. Lindstrom – che è stato convocato dalla Danimarca nonostante le poche presenze in azzurro – spera di scrivere una nuova storia a cominciare dal match contro l’Atalanta".