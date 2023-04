Non solo la Curva A, domani in silenzio anche la Curva B: il motivo

Napoli-Milan , domenica, andrà in scena nel silenzio dei tifosi organizzati: lo hanno annunciato ieri con un comunicato - riportato oggi dal Corriere dello Sport -, elencando tra i motivi della protesta i prezzi praticati dal club azzurro per il ritorno dei quarti di Champions ancora con il Milan e le restrizioni. Anche la Curva B sarà in silenzio "Meno ultras e più famiglie allo stadio" , l'incipit che richiama una frase di De Laurentiis sul modello inglese.

"Quali famiglie? Visti i prezzi, solo quelle ricche... 90euro per un settore popolare e in più l'ennesima presa in giro: equiparazione tra anello superiore e inferiore, definito perfino dagli addetti ai lavori “ tribuna non vedenti”..."