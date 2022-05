Non solo la gloria: ci sono 10mln di differenza tra primo e secondo posto

Milan e Inter non si giocano solo la gloria e lo scudetto, ma anche qualcosa di più

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan e Inter non si giocano solo la gloria e lo scudetto, ma anche qualcosa di più. Come riportato da La Repubblica, la differenza tra arrivare primo o secondo è calcolabile in quasi 10 milioni di euro tra diritti tv, premi dagli sponsor e, nel caso vincessero i rossoneri, partecipazione alla Supercoppa. Senza contare la prima fascia Champions e la possibilità di vendere magliette decorate con lo scudetto.

Dei 112,8 milioni di euro in palio in base alla posizione in Serie A, il vincitore ne intercetta 17,6, il secondo 12,7. I 41 milioni dei diritti tv che la UEFA assegna all'Italia per la Champions sono divisi tra le prime quattro: il tricolore porta 8 milioni, arrivare subito dietro 6. La Supercoppa poi, a cui l'Inter è già iscritta dopo la Coppa Italia, permette a chi la vince di guadagnare 1,8 milioni e all'altro finalista 1,2.