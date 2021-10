Non solo la miglior difesa della A: Rrahmani-Koulibaly, anche difensori-goleador

Il Napoli ha la miglior difesa del campionato e anche la coppia di centrali più prolifica della Serie A, con quattro gol tra Rrahmani e Koulibaly. Per l'ex Hellas Verona "Cinque gare giocate tra campionato ed Europa League e pure 2 gol segnati, uno ogni 204’. Amir in azzurro ha scoperto di avere uno spiccato fiuto del gol", come scrive Tuttosport che prosegue con l'altro centrale: "Ma Rrahmani non è l’unico difensore-goleador del Napoli perché due gol li ha segnati pure il suo compagno di reparto Koulibaly".