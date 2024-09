"Non voglio nemmeno ascoltare le proposte indecenti": Conte e il retroscena su Kvara

"La maglia numero 10 del Napoli è un’entità, è consegnata alla storia, è nella galleria delle immortali della storia del calcio"

Antonio Conte non ha voluto nemmeno ascoltare le proposte arrivate in estate per Khvicha Kvaratskhelia. Lo svela l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La maglia numero 10 del Napoli è un’entità, è consegnata alla storia, è nella galleria delle immortali della storia del calcio come il suo padrone e nessuno potrà mai toccarla. Punto. Ma Khvicha Kvaratskhelia esiste e il Maradona lo ama. Ed è una fortuna per le sue squadre: Antonio Conte non ha voluto neanche ascoltare le proposte indecenti arrivate per lui, ritenendo indecente la sola ipotesi di venderlo, e la Georgia pende letteralmente dalle sue labbra e dalla sue giocate.

L’ultimo esempio? Un paio di giorni fa: gol, assist e giocate raffinate nella sfida di Nations League vinta per 4-1 contro la Repubblica Ceca. C’era una volta cinderella, e oggi invece è una nazionale che all’Europeo, alla prima partecipazione della sua storia, è arrivata allo stesso livello di Italia, Belgio, Slovacchia, Danimarca. Agli ottavi. Trascinata dall’uomo con la maglia numero 7 che nel Napoli indossa la 77 e che ora, da quando è arrivato Conte, gioca come un numero 10. Con la benedizione dello stadio del Diego".