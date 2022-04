Novità per la Roma: il Napoli va in ritiro in un hotel diverso dal solito

Oggi Luciano Spalletti e i suoi ragazzi raggiungeranno un albergo diverso da quello utilizzato di consueto, in zona stadio

Novità logistica in vista di Napoli-Roma. Come ogni volta la squadra andrà in ritiro dalla sera prima della partita, ma stavolta non nel solito hotel. Oggi Luciano Spalletti e i suoi ragazzi raggiungeranno un albergo diverso da quello utilizzato di consueto, in zona stadio, rimanendo dunque vicino al Maradona. A scriverlo è il Corriere dello Sport.