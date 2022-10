Numeri mai visti al Napoli: media punti da urlo e ben 46 reti a segno

Il Napoli sta dominando in questa stagione, sia in Italia che in Europa. E l'edizione odierna di Tuttosport snocciola alcuni numeri legati agli azzurri

Il Napoli sta dominando in questa stagione, sia in Italia che in Europa. E l'edizione odierna di Tuttosport snocciola alcuni numeri legati agli azzurri: "Numeri alla mano, sono primi in tutto. Nel campionato domestico, dove in 11 partite hanno conquistato 29 punti (solo due pareggi), con 26 gol fatti, 9 subiti. Nel torneo delle stelle, dal quale il Napoli era stato assente per due stagioni, 5 vittorie in 5 partite, con 15 punti ottenuti, 20 gol fatti e solo 4 incassati. Il dato finale racconta di 44 punti in 16 gare (media 2.7) e la bellezza di 46 reti a segno. Roba mai vista sulle sponde del Vesuvio e raramente vissuta in altre realtà calcistiche nazionali di comprovata tradizione".