Nuova maschera a Venezia: Osimhen è pronto, ma Mertens non è solo alternativo

Victor Osimhen è un leone in gabbia. L'attaccante del Napoli ha sfruttato la sosta per tornare al top e si sente pronto per partire titolare domani a Venezia, potendo sfoggiare anche la nuova maschera che gli è stato consegnata ieri. Ci sono da superare le ultime titubanze di Spalletti e la concorrenza di Mertens che ha tenuto a galla la squadra nel momento difficile, ma il nigeriano vuole riprendersi il Napoli ed anche un paio di rivincite: prima contro il Venezia, l'avversaria dell'espulsione alla prima giornata, e poi ovviamente contro l'Inter con l'ultimo incrocio che per lui significa infortunio e ultima da titolare.

Nuova maschera a Venezia

Ieri gli è stata consegnata la nuova maschera con ulteriori modifiche. Seguendo le sue indicazioni, ma senza rinunciare ovviamente in primis alla protezione sulle fratture ormai in via di guarigione, Osimhen ora può contare su una maschera più leggera, confortevole e soprattutto con una visuale maggiore che dovrebbe aiutarlo anche in campo.

Non solo alternativi

Al di là di quella che sarà la scelta di Spalletti tra Osimhen e Mertens, è sempre più probabile vederli in campo insieme per una parte di gara. L'infortunio di Lozano, infatti, riduce un po' le scelte di Spalletti per i giocatori dietro la punta e - senza pure Ounas, per il momento - a destra Elmas ma anche Zielinski (a gara iniziata) potrebbero rappresentare il cambio a Politano. Di conseguenza ci sarebbe più spazio per Mertens da sotto punta.