Nuovo centro sportivo, ADL procede per Qualiano: l'obiettivo è partire a settembre

Non solo la vicenda stadio che per fine mese sicuramente sarà più chiara, come vi stiamo raccontando. Il Napoli prosegue in questa nuova fase della sua progettualità improntata alle strutture anche lavorando al nuovo centro sportivo che - scrive il Corriere del Mezzogiorno - non è una chimera o un miraggio ma una solida realtà.

De Laurentiis vorrebbe riuscire a metterlo in piedi entro un paio d’anni, magari iniziando i lavori a settembre. Un progetto ambizioso ma i contatti per l’area individuata a Qualiano vanno avanti in maniera proficua e con ottimismo. Anche Conte - sottolinea il quotidiano - ha più volte spiegato come una nuova struttura di proprietà del club sia il punto di partenza per crescere. Al club consentirebbe di patrimonializzare, potenziare la propria immagine anche nella capacità di attrarre nuovi calciatori.