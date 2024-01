Nuovo innesto nello staff di Mazzarri: è una vecchia conoscenza del tecnico

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Un nuovo innesto nello staff di Mazzarri: Claudio Nitti, vecchia conoscenza del tecnico toscano. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La semifinale è domani e il Napoli, che in origine avrebbe dovuto allenarsi in mattina, ha spostato la propria agenda: la rifinitura è slittata in avanti, alle 19 locali, le 17 in Italia, sempre all’Al-Shabab FC, due ore dopo la conferenza stampa di Mazzarri che nel suo staff ha accolto un altro elemento d’un decennio fa, Claudio Nitti, un tempo l’osservatore personale, la “spia” degli avversari, e oggi collaboratore tecnico.