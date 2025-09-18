Nuovo stadio, salta conferenza servizi della Zes: gli scenari e la posizione di ADL

Chiesto da De Laurentiis il rinvio del vertice della Zes in programma per oggi per discutere del nuovo impianto sportivo. "Tutto rinviato, come lo scorso 4 settembre. La riunione della Zes — la struttura governativa di missione che si occupa delle Zone economiche speciali — in programma stamattina è stata annullata", si legge sul Corriere del Mezzgiorno.

Aurelio de Laurentiis ha presentato infatti «istanza di rinvio della conferenza dei servizi, chiedendo assegnazione di un termine non inferiore a giorni 10 per il deposito delle proprie osservazioni» in merito al «progetto di fattibilità del Nuovo stadio per la Società Sportiva Calcio Napoli»: quello da 70mila posti che il patron azzurro vorrebbe costruire nell’area orientale della città con 8mila posti auto.

Il Mattino sullo stesso tema ha aggiunto: "Salta la Conferenza dei servizi della Zes prevista per oggi dove si doveva discutere dello stadio al Caramanico proposto da Patron Aurelio De Laurentiis e lo slittamento lo ha chiesto lo stesso numero uno della Ssc Napoli. Ma prima di approfondire c’è un’altra notizia seria: il sindaco Gaetano Manfredi e De Laurentiis hanno ripreso a dialogare di stadi - al plurale - e di futuro. Fonti di Palazzo San Giacomo assicurano che c’è stato un contatto tra Sindaco e Presidente. Dove Manfredi ha fatto due ragionamenti a De Laurentiis. Il Maradona funzionerà in ogni caso per almeno altri 5 anni e soprattutto può vivere e bene anche senza il Napoli. Il secondo è che non ci sono preclusioni verso un nuovo stadio ma a patto che si tratti si una «cosa concreta e fattibile»", si legge.