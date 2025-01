Occhio a Raspadori: la Roma può preparare l'assalto

L’edizione odierna de Il Messaggero fa un punto sul mercato della Roma, al momento fermo alle due cessioni di Le Fee e del portiere Ryan. Due degli undici acquisti della sessione estiva hanno già salutato e a questi potrebbero unirsi anche Dahl e Sangaré. Mentre Soulé, richiesto da tanti club italiani, viaggia verso la permanenza.

Capitolo entrate, innanzitutto la Roma ha intenzione di comprare a titolo definitivo dal Milan Saelemaekers. Difficile prenderlo per una cifra inferiore ai 15/18 milioni euro ma il belga si trova bene nella Capitale e ha già un accordo di massima per un contratto fino al 2029 a 2 milioni di euro a stagione più bonus. I primi acquisti di questo gennaio saranno Rensch e Gollini, poi Ghisolfi si concentrerà nel provare a chiudere almeno un colpo da regalare a Ranieri. Se il Napoli prendesse Esposito dall’Empoli si libererebbe lo spazio per una possibile cessione di Raspadori, che piace ai giallorossi. L’ex Sassuolo sta giocando poco con Conte e vuole andare via, magari già a gennaio. Discorso simile per Frattesi, a cui non dispiacerebbe tornare nella sua Roma. A tal proposito la prossima settimana sarà quella decisiva per il possibile a fondo, anche se Ghisolfi spera in uno sconto da parte di Marotta e ausilio, perché i 45 milioni richiesti sono considerati troppi.