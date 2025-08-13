Occhio al colpo last minute, Gazzetta: "Resta aperta l'idea Chiesa"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il Napoli prosegue la sua campagna acquisti con il club che cerca gli ultimi tasselli per completare la rosa di Antonio Conte. Come noto, da tempo la società partenopea è alla ricerca di un esterno d'attacco che possa aggiungersi alla batteria che, attualmente, vede in organico David Neres, Matteo Politano e Noa Lang.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili strategie: "Il Napoli pensa a Elmas e studia un tentativo per convincere il Lipsia: pure fuori dal campo si procede con finte e controfinte e nessuno si sottrae (ovviamente) a questo giochino. Che, nel last minute, se proprio i conti non dovessero tornare, finirebbe per coinvolgere anche Federico Chiesa. Of course".