Offese a Manganiello, Gazzetta: "Conte potrebbe patteggiare per evitare squalifica"

Oggi alle 07:38Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Gli insulti di Antonio Conte all'arbitro Manganiello sono da ieri sul tavolo del procuratore Giuseppe Chinè. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, se dovesse riscontrare gli estremi di una violazione del Codice di Giustizia sportiva potrebbe dunque arrivare una sanzione che non sarebbe comunque superiore a una giornata di stop. Di fatto, se così dovesse andare, è molto probabile che l'allenatore patteggi limitando i danni a una sanzione pecuniaria.