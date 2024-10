Oggi allenamento congiunto con la Juve Stabia: il programma del giorno

Si lavora senza sosta a Castel Volturno per preparare la sfida contro l’Empoli in programma il 20 ottobre. Ieri doppia seduta, oggi un’altra con allenamento congiunto con la Juve Stabia di Pagliuca, quarta in Serie B, con la rosa di Conte orfana dei dodici nazionali.

Per quanto riguarda la formazione, è ancora presto per ogni tipo di riflessione. Tutto dipenderà dal rientro dei nazionali e dalle successive risposte del campo. Di sicuro Conte in questi giorni sta registrando, e non è una novità, le grandi motivazioni del gruppo e del solito Lukaku. Lo scrive il Corriere dello Sport.