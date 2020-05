Oggi gioca la Bundesliga, il Cds attacca Spadafora: "Lì non hanno Vinzenz Schwertaus..."

Oggi in Germania si torna in campo e ne parla diffusamente in un fondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sottolineando che Angela Merkel non si è curata delle proteste, delle contestazioni di esperti (e ministri) e di qualche sondaggio sfavorevole: "In Germania il 23 aprile la lega compatta (sul serio) ha raggiunto un accordo con le televisioni che hanno versato l’80% dell’ultima rata, ovvero 230 milioni (sui 300 del contratto), e da lì i tedeschi lì sono ripartiti. Quattro club presenti nell’ultima Champions (Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia) hanno istituito un fondo di solidarietà di 20 milioni per aiutare tre società a rischio di insolvenza ponendo altre basi per il riavvio. I giocatori si sono tassati autonomamente del 20% per consentire il pagamento degli stipendi di impiegati, massaggiatori, magazzinieri, uscieri, collaboratori". Non manca poi un passaggio su Spadafora: "In Germania - bontà loro - non hanno allo sport Vinzenz Schwertaus (serve la traduzione?), quello che in assenza di argomenti si è addirittura aggrappato alle proteste del tifo organizzato e a una norma capestro (la quarantena di squadra al primo positivo) imposta dal Cts" mentre poi viene sottolineato che na decina di calciatori positivi sono stati isolati e si prosegue.