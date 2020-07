Oggi rifinitura al San Paolo e domani Palazzo Caracciolo, la Roma invece a Corso Vittorio Emanuele

Oggi il Napoli torna al San Paolo. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla vigilia della gara con i partenopei che in mattinata effettueranno la rifinitura a Fuorigrotta in vista della partita contro la Roma che andrà all' Hotel Britannique. Il Napoli trascorrerà la giornata di domenica invece a Palazzo Caracciolo. Ospina osserverà qualche giorno di riposo, Llorente ha lavorato solo in palestra ieri mentre tornerà a disposizione Allan che potrebbe trovare spazio dall’inizio.