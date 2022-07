Oggi si torna a casa: tre giorni di riposo, sabato si parte per Castel di Sangro

Il Napoli saluterà oggi la Val di Sole, è previsto l’ultimo allenamento in mattinata, poi il pranzo conclusivo prima del ritorno a casa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli saluterà oggi la Val di Sole, è previsto l’ultimo allenamento in mattinata, poi il pranzo conclusivo prima del ritorno a casa e tre giorni di riposo, da domani a venerdì, in preparazione al secondo ritiro di Castel di Sangro che comincerà sabato. L’ex difensore del Genoa, Ostigard, approfitterà di questi giorni per allenarsi da solo in attesa di unirsi al gruppo in Abruzzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.