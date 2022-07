Oggi si torna a Castel Volturno: due volti nuovi e tante incertezze

Non è stata ancora ufficializzata la lista dei convocati. I giocatori dovrebbero arrivare a scaglioni, ma non mancano situazioni di mercato ingarbugliate

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

Si ricomincia. Riaprono le porte del centro sportivo di Castel Volturno per la nuova stagione del Napoli. Subito test fisici per i due volti nuovi del mercato azzurro: Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano classe 2001 motivato a prendere la fascia sinistra di Insigne, ma anche Mathias Olivera, il terzino sinistro tanto atteso che attaccherà la titolarità degli ultimi anni di Mario Rui. I due investimenti dell'estate - insieme al riscatto di Anguissa dal Fulham - saranno tra i primi a presentarsi ai test in vista della partenza per Dimaro in programma venerdì.

Quanti azzurri in bilico

Non è stata ancora ufficializzata la lista dei convocati. I giocatori dovrebbero arrivare a scaglioni, ma non mancano situazioni di mercato molto ingarbugliate. Salutati Insigne, Ospina e Ghoulam, non si può ancora dire lo stesso per Mertens, mentre Fabian, Ounas e Koulibaly restano in scadenza 2023 e quindi con la necessità di rinnovare. Altro caso spinoso riguarda i portieri con la firma di Meret sul rinnovo che ancora non arriva ed il Napoli che continua a guardarsi intorno a questo punto per due portieri. Petagna, Demme e Politano restano invece sul mercato, ma per ora le offerte arrivate non convincono.