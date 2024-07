"Oggi vengo in mezzo a voi": ecco perchè ADL ha cambiato idea sulla promessa ai tifosi

vedi letture

Aurelio De Laurentiis è sbarcato ieri nel ritiro di Dimaro. Il presidente azzurro è apparso al termine della seduta mattutina sul campo di Carciato, si è intrattenuto con le autorità del comune trentino e ovviamente con la dirigenza del Napoli. Subito dopo il patron si è recato vicino alle tribune, ha salutato i tifosi con un gesto e poi ha fatto una promessa a tutti i sostenitori partenopei: "Oggi pomeriggio vengo tra voi!".

Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, però, il presidente alla fine ha cambiato idea: "De Laurentiis poi ci ha pensato su e ha optato di nuovo per un profilo più basso, rinunciando alla gloria personale del bagno di folla. Per i selfie e gli autografi ci sono già i giocatori: quattro al giorno. Sta cambiando pure l'aria e il rispetto dei ruoli può diventare l'arma in più per la stagione alle porte, in cui la compattezza dell'ambiente sarà molto preziosa per i risultati della squadra".