Okafor, seguirà regime alimentare dettagliato: può arrivare al top in un paio di settimane

vedi letture

Il recupero almeno in panchina di Buongiorno già avvenuto con la Roma, in attesa di quello di Olivera. Intanto Antonio Conte dovrebbe portare in panchina contro l'Udinese pure l'ultimo arrivato Noah Okafor. L'acquisto in extremis del mercato di gennaio, arrivato tra le polemiche ed il malcontento, ha cominciato un percorso mirato.

Secondo Repubblica per lui è stato stilato anche un regime alimentare curato nei dettagli per ritrovare nel giro di un paio di settimane la migliore condizione fisica, in modo da poter diventare un fattore del Napoli in corso d’opera. Ma intanto assaporerà l’atmosfera dello stadio Maradona che sogna un’altra grande impresa contro l’Udinese per provare ad allungare.