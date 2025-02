Olivera out ancora per diverse settimane: la previsione sul recupero

Mathis Olivera out ancora per diverse settimane. Conte dovrà rinunciare ancora al suo terzino sinistro. Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle condizioni dell'ex Getafe fermo da un po' di tempo per un infortunio al ginocchio: "Ancora fuori causa Olivera, sempre alle prese con il percorso di riabilitazione successivo alla lesione del soleo della gamba sinistra che presumibilmente gli farà saltare tutto febbraio".

