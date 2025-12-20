Ordine difende Allegri: "Il Napoli dimentica i precedenti di Conte come quello a Parma"
Della vicenda Allegri, con gli insulti del tecnico milanista a Lele Oriali, ha scritto su Il Giornale anche il giornalista Franco Ordine: "Nessun ripensamento sul duello rusticano tra Allegri e Oriali, con referto degli inviati della procura federale e probabile intervento del giudice sportivo (il quarto uomo non ha scritto dell’episodio perché se così fosse ogni domenica dovrebbe redigere un romanzo a puntate):
il Napoli ha firmato una nota per chiedere la squalifica di Allegri dimenticando qualche scomodo precedente (Conte contro il vice di Chivu a Parma). Il Milan è rimasto in silenzio per non alimentare il caso. Forse la cosa migliore è rivolgere ad Allegri (richiamato da Gravina «ci vuole più educazione...») il suo motto: ci vuole la ...alma!".
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro