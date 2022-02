Oltre 15mila in rete e attese di ore: il racconto del caos per il biglietto di Napoli-Inter

Caos biglietti per Napoli-Inter, alla fine sono andati tutti a ruba e sabato saranno 27mila i tifosi al Maradona. L'edizione odierna del Corriere dello Sport su quanto accaduto ieri scrive: "Dopo le quattordici s'è raggiunto l'apice dell'affollamento in rete. Oltre quindicimila tifosi in coda per accedere contemporaneamente al sistema (ingolfato) per l'acquisto del tagliando. L'attesa è stata snervante, è durata diverse ore, tra problemi di rete e caricamento continuo della pagina di riferimento a cui Ticketone rimandata. Diversi i problemi e tante le segnalazioni sui social, coi tifosi che hanno cominciato a confrontarsi a distanza".