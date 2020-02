Ordine della Questura: nessun tifoso ha potuto fare foto coi giocatori del Barça

Tanto entusiasmo ma poi anche tanta delusione per i tifosi del Napoli che ieri erano presenti già in aeroporto per aspettare Messi e compagni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per una decisione della Questura era vietato fare foto coi calciatori blaugrana. Nessuno ha avuto la possibilità di avvicinarsi a loro per uno scatto storico.