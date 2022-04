Ordine su Il Giornale: "Bologna-Inter si giocherà. Torneo falsato senza tavolino"

"Bologna-Inter si giocherà. Torneo falsato senza tavolino". Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine commenta le novità di ieri

"Bologna-Inter si giocherà. Torneo falsato senza tavolino". Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine commenta le novità di ieri, col ricorso dei nerazzurri respinto così come quelli di Atalanta (per la gara col Torino) e Udinese (per quella con l'Atalanta): "Si deve giocare, è la decisione conclusiva di un lunghissimo iter che ha spostato di oltre due mesi la prima data utile del possibile recupero".

Bologna-Inter si sarebbe potuta giocare il 23 febbraio. Era questa, ricorda Ordine, la prima data buona, resa però impossibile dalla scelta dei nerazzurri di inseguire un 3-0 che è sempre stato improbabile: "Il collegio di garanzia - prosegue l'articolo - è stato coerente con il precedente di Juve-Napoli. A casi simili impossibile applicare decisioni diverse. Giocare Bologna-Inter due mesi dopo la prima data utile è un vulnus per la regolarità del campionato".