Osimhen andrà in Coppa d'Africa? Due fattori decisivi: le condizioni a Natale e la sua volontà

I giorni di Natale saranno decisivi per conoscere il futuro della stagione di Victor Osimhen visto che sarà proprio quello il periodo in cui le Nazionali impegnate in Coppa d'Africa dirameranno le convocazioni che potrebbero coinvolgere anche l'attaccante che oggi si opererà al volto dopo lo scontro con Skriniar nel match perso contro l'Inter. I tempi di recupero parlano di almeno un mese per tornare a correre, anche se potrebbero volerci più giorni.

DECIDE VICTOR?

In caso di convocazione per l'inizio della competizione che è previsto per il 9 gennaio, gli azzurri però non potrebbero comunque opporsi perché trattasi di una competizione ufficiale. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore, che però si è sempre mostrato molto attacco alla Nazionale nigeriana. In ogni caso, se venisse convocato, il Napoli chiederebbe di poterlo far seguire dal proprio staff medico, magari coadiuvato da chi lo seguirà in seguito all'operazione di oggi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.