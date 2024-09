Osimhen bacia la maglia del Galatasaray, Cds: "A Napoli attendono ancora il suo saluto"

>Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, all'indomani della vittoria sul Monza e del ritorno in vetta alla classifica, Pasquale Salvione parla di Osimhen e fa notare che non c'è ancora stato il saluto di Osimhen ai tifosi: "L’esultanza di Osimhen al Galatasaray ha fatto il giro degli smartphone dei tifosi azzurri, ancora in attesa di un saluto dall’uomo simbolo del terzo scudetto. Ma il calcio, si sa, ha la memoria corta. Il Napoli ha voltato pagina, non c’è più spazio per i capricci. Per ora pensa a guardare tutti dall’alto".