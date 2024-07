Osimhen convocato: domani sarà a Castel Volturno agli ordini di Conte

Per domani a Castel Volturno, per il raduno, è stato regolarmente convocato Victor Osimhen, il cui futuro va risolto in tempi brevi. Ha una clausola alta (130 milioni di euro) ma potrebbe andare via pure per 100 e si attende l’offerta giusta: il numero 9, che domani sarà ai blocchi di partenza, spera sempre nella Premier League e vuole capire le mosse del Manchester United (i Red Devils sono vicini a Zirkzee) e del Chelsea prima eventualmente di prendere in considerazione l’ipotesi di trasferirsi nella Saudi League. Sullo sfondo c’è sempre il Psg.