Osimhen è atteso oggi a Castel Volturno: senza cessione c'è una sola cosa da fare

l bomber nigeriano, scrive il Corriere dello Sport, oggi è atteso a Napoli per il raduno della squadra

Victor Osimhen è virtualmente lontano, ma fino a quando i corteggiatori non troveranno un accordo con il Napoli per sbloccare la cessione dovrà mettersi a disposizione in vista del ritiro di Dimaro. Sin da oggi, giorno del raduno, esattamente come i compagni. Il bomber nigeriano, scrive il Corriere dello Sport, oggi è atteso a Napoli per il raduno della squadra e i test verso Dimaro: del resto ha un contratto fino al 2026.

Il quotidiano aggiunge: "Sul fronte del mercato, in attesa che le inglesi muovano qualche passo verso di lui e il suo sogno Premier, che il Psg assecondi i desideri di Luis Enrique e che il mercato arabo apra i battenti (lo vuole l’Al-Ahli), è tutto interrogativo: la clausola da 130 milioni e l’ingaggio da 10 spaventano".