Osimhen e la grande attesa: domani sarà visitato dallo staff azzurro

Tutto ruota intorno alla spalla destra di Victor Osimhen. L'edizione odierna di Tuttosport cerca di analizzare i prossimi passaggi per verificare la disponibilità dell'attaccante per la sfida al Milan di domenica sera: "Ce la farà a giocare domenica contro il Milan, oppure sarà costretto a restare fuori? Fino a quando il centravanti nigeriano non tornerà a Castelvolturno, sarà in forte dubbio per il big match contro il Milan previsto domenica al San Paolo. Il suo rientro al Training Center è previsto per domani ed Osimhen sarà atteso dallo staff sanitario del club azzurro per constatare attraverso un’indagine strumentale le condizioni della sua spalla.

Sì, la spalla e non il polso ed il gomito che sembravano aver avuto la peggio nel contrasto con un difensore della Sierra Leone: le urla di dolore avevano spaventato i calciatori presenti nei suoi pressi sul campo di Benin City, che poi avevano chiesto ad alta voce l’intervento della barella":