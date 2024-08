Osimhen ed il no al Chelsea: dovrebbe accettare riduzione dello stipendio

"Il centravanti belga continua ad allenarsi a Cobham, separato rispetto al gruppo squadra del Chelsea, e ha in mente solo il Napoli"

Non c’è solo il centrocampo, ovviamente, tra i temi londinesi in agenda. Il ds del Napoli porterà avanti i discorsi aperti per Lukaku. Sul Corriere dello Sport arriva il punto sulla trattativa per portare l'attaccante alla corte di Antonio Conte: "Il centravanti belga continua ad allenarsi a Cobham, separato rispetto al gruppo squadra del Chelsea, e ha in mente solo il Napoli. Vuole ricongiungersi con Antonio Conte, sotto la cui guida ha mostrato la sua miglior versione, numeri (e non solo) alla mano nelle due stagioni all’Inter tra il 2019 e il 2021.

Ragione per cui ha detto no a più riprese all’Aston Villa di Emery, disposto a pagare la clausola di 43 milioni di euro e che offrirebbe a Romelu la vetrina della Champions League. C’è già l’accordo tra il Napoli e l’attaccante belga, manca invece l’intesa con il Chelsea, che non ha dato una risposta alla proposta azzurra da 25 milioni più 5 di bonus. C’è sempre l’altra l’ipotesi, quella di ampliare l’operazione inserendo Osimhen ma qui andrebbe convinto Victor, anche ad accettare una riduzione dello stipendio".