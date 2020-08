Osimhen, ha già scelto in che zona vivere: dopo le vacanze tornerà in città per scegliere casa

Victor Osimhen prenderà casa a Posillipo, come tanti altri compagni di squadra. Secondo quanto riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport, tra qualche settimana riabbraccerà la città dopo le vacanze alle Baleari. Del suo approccio con la città ne ha parlato anche De Laurentiis ieri nel corso dell'intervista a Sky: "E' entusiasta di Napoli e questo è importante. Un calciatore 21enne che viene dalla Nigeria, che ha giocato in una città come Lille dove i rapporti con i tifosi sono diversi rispetto a Napoli. Lui è rimasto molto colpito da Partenope che è sempre una Dea che dà fascino".