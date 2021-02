Osimhen ha portato in Italia la variante del Covid-19? Repubblica: "Napoli pronto ad azioni legali"

La notizia secondo cui sarebbe stato Victor Osimhen il professionista proveniente dall'Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B. 1.525 è stata prontamente smentita dall'azienda Ospedaliera universitaria Federico II. Più cauto l'Istituto Pascale, che non si sbilancia. Ma, secondo La Repubblica, il Napoli si è detto pronto ad azioni legali per la grave violazione della privacy in questa vicenda.