Osimhen, l'oro di Napoli: da marzo è diventato centrale ed ha mandato Dries in panchina

Victor Osimhen viene definito l'oro di Napoli dal Corriere dello Sport. Appena 1866 minuti tra Covid, infortuni e squalifiche ed altre gare ai margini per una condizione da ritrovare: gli sono serviti sei mesi per calarsi nel calcio italiano, ma - si legge - quando ha cominciato ad assorbirlo, da marzo in poi, ha segnato otto gol in 14 gare, diventando centrale per il gioco e riscrivendo immediatamente le gerarchie, lasciando che Mertens finisse per accomodarsi in panchina.