Osimhen non è mai stato così devastante: ha già deciso tre sfide nel 2023

Non è mai stato così forte, così decisivo, così devastante, Victor Osimhen. E l'edizione odierna del Corriere dello Sport ne tesse le lodi: "Osimhen adesso segna stando nei sedici metri e riempiendoli o anche andando a costruire attraverso il movimento largo o nello stretto, dialoga, fa la fase passiva, sistema la propria firma in partite altrimenti spigolose. A Salerno, il derby lo aveva aperto Di Lorenzo ma lo ha chiuso lui, con il tap in dopo il palo di Elmas; a Marassi, due settimane prima, aveva provveduto a sbloccarla; con la Juventus, visto che gli mancavano gli acuti con le grandi, se ne è andato cuna doppietta e con un assist per Kvara".