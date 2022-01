Osimhen scalpita, dopo la sosta nuova mascherina: con la Salernitana va in panchina

Dovrebbe partire ancora dalla panchina, Victor Osimhen, contro la Salernitana. Proprio com'era stato contro il Bologna. Anche se il recupero dell'ex Lille procede spedito e una nuova mascherina protettiva gli consentirà di accorciare ancora i tempi per tornare alla normalità, come si legge anche sull'edizione odierna di Tuttosport:

"Scalpita il nigeriano, ha voglia di tornare ad essere decisivo come prima del crac alla testa e sogna un posto da titolare fin dal derby contro la Salernitana. Cosa deciderà Spalletti? La tentazione è forte, trattandosi dell’attaccante sul quale il club azzurro ha costruito sia la squadra che gli ambiziosi propositi stagionali. Ormai la maschera nera protettiva non è più un fastidio e dalla prossima settimana i tecnici dell’Ortopedia Ruggiero gliela sistemeranno ulteriormente per permettergli di giocare come se non l’avesse".