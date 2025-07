Osimhen sogna la Premier, ma nessun club inglese si è mosso: la situazione

Victor Osimhen è diventato un caso spinoso per il Napoli. Dopo essere tornato ufficialmente sotto contratto dal 1° luglio, il centravanti nigeriano appare confuso e distante, sospeso tra un sogno – la Premier League – e una realtà che non offre sbocchi concreti. Le offerte dall’estero ci sono state, ma il nigeriano ha detto no all’Al-Hilal e all'Arabia Saudita, rifiutando anche la proposta del Galatasaray, che era disposto a pagare la clausola da 75 milioni di euro, magari chiedendo una dilazione, pur di portarlo a Istanbul. Il club turco ha incassato il rifiuto e ora guarda altrove, mentre l’Al Hilal resta in attesa, sperando che il giocatore e il suo entourage trovino tempo per riflettere.

Intanto, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “Ogni mattina, quando si sveglia, Victor Osimhen trova (virtualmente) sul comodino un bel po’ di euro”: un contratto da 11 milioni lordi all’anno che, per ora, rappresenta l’unica certezza. Nessun club inglese si è realmente mosso, nonostante il desiderio dichiarato del giocatore e il pressing di ambasciatori come John Obi Mikel, che lo avrebbe voluto al Chelsea. Il Napoli, dal canto suo, resta spettatore, in attesa di un’offerta che possa sbloccare una situazione ormai logora. Se nulla si muoverà entro il 15 luglio – data della clausola – Osimhen sarà costretto a presentarsi in ritiro agli ordini di Conte, in una convivenza forzata che potrebbe diventare ancora più problematica.