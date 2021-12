Osimhen venerdì rientra a Napoli: ai medici l'ultima parola sulla Coppa d'Africa

Victor Osimhen è stato convocato per la Coppa d’Africa in agenda in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, e così anche l’ultimo dubbio avanzato da Victor stesso a mezzo Twitter è stato spazzato via. Il centravanti è già a Lagos per le vacanze natalizie e mercoledì, giorno del suo ventitreesimo compleanno, potrebbe anche presentarsi al raduno della Nazionale fissato ad Abuja, la capitale.

Fermo restando il presupposto di partenza, sottolinea il Corriere dello Sport: venerdì dovrà tornare in Italia per essere visitato dal chirurgo che lo ha operato ed essere sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso, e ciò significa che l’ultima parola sulle sue condizioni e sulla possibilità di tornare subito a giocare spetterà comunque ai medici. A prescindere dalle certezze seminate dallo stesso Victor e poi dal ct nigeriano.