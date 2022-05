Osimhen, via solo per offerte superiori ai 110 mln: Spalletti studia il modo per valorizzarlo

Spalletti sta pensando alle strategie per valorizzarlo: un Napoli verticale ma che sappia attaccare anche in ampiezza

Victor Osimhen sembra destinato a rimanere almeno per un'altra stagione in maglia Napoli. Questa la sensazione del Corriere del Mezzogiorno sull'attaccante nigeriano: "Su Osimhen c’è il progetto di valorizzarlo ancora di più, confidare in una stagione senza infortuni e la vetrina della Champions, salvo offerte di 110-120 milioni di euro.

Spalletti sta pensando alle strategie per valorizzarlo: un Napoli verticale ma che sappia attaccare anche in ampiezza, con i cross per sfruttare le sue capacità aeree. La spina dorsale non si tocca, è il Napoli del black power".