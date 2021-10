Ospina-Lozano, solo la rifinitura prima del Torino: domani andranno in panchina

Luciano Spalletti riaccoglie Hirving Lozano e David Ospina, ma solo per la rifinitura odierna, pertanto i due sudamericani non partiranno dall'inizio contro il Torino. A confermarlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Stamane per la rifinitura ci saranno anche Ospina e Lozano, rientrati ieri sera dagli impegni in Nazionale. Faranno solo l’allenamento di rifinitura con la squadra, perciò sono in vantaggio Meret e Politano".