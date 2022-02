Ospina o Meret? Spalletti ha già scelto il portiere contro il Barcellona

David Ospina oppure Alex Meret: chi dei due difenderà la porta del Napoli al Camp Nou giovedì pomeriggio? La domanda trova risposta nel focus formazioni del Corriere dello Sport oggi in edicola. Dato che Meret è il portiere di Europa League, Spalletti ha scelto che sarà lui anche il riferimento tra i pali per la partita valida per i playoff. Ospina, dunque, partirà dalla panchina.