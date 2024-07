Ostigard 'frena' il mercato in entrata: continua a rifiutare il Rennes

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul difensore centrale classe 1999.

Leo Ostigard 'frena' il mercato del Napoli in entrata. Il difensore norvegese, fuori dal progetto di Antonio Conte e messo sul mercato dal club, continua a rifiutare la pista estera ed attende una chiamata dalla nostra Serie A. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul difensore centrale classe 1999.

"Diversa la questione relativa a Leo Ostigard: c'è un accordo con il Rennes, ma lui non è convinto della destinazione perché aspira a restare in Italia, avendo avuto in passato contatti ravvicinati con il Torino e il Genoa. Gianluca Gaetano è inseguito da Cagliari e Parma" si legge.