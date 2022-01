Ounas a Parigi con la famiglia: fissato il rientro a Castel Volturno

La sua Algeria è stata eliminata dalla Coppa d'Africa, ma Adam Ounas non ha ancora fatto ritorno in Italia. Dopo i Covid-19, l'attaccante del Napoli ha riportato un'infiammazione cardiaca e ora si trova a Parigi con i suoi familiari. E' previsto per mercoledì il suo rientro a Napoli, d'accordo con il medico sociale Raffaele Canonico, con cui mantiene contatti costanti. A riportarlo è Tuttosport.