Ounas e Politano, valigie sono pronte: le possibili destinazioni

Cessioni per gli acquisti. In casa Napoli la logica sul mercato resta sempre la stessa, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al possibile arrivo in azzurro di Gerard Deulofeu.

"A dare un'accelerata decisiva, comunque, saranno anche le cessioni: quella di Ounas, ad esempio, o magari quella di Politano. I due calciatori non sono sul mercato, nel senso che il Napoli non li ritiene in lista di sbarco, però Adam non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 ed è corteggiato dal Torino e dal Monza, mentre il collega è a caccia di nuovi stimoli. Sì: è lui ad aver manifestato a Giuntoli la sua intenzione di cambiare. Opzioni? Il Valencia di Gattuso, tanto per citare un grande estimatore di Matteo".