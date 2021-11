Ounas migliora, può farcela per mercoledì col Sassuolo. E rientra pure Politano

Migliorano le condizioni di Adam Ounas che potrebbe rientrare per la gara in trasferta contro il Sassuolo di mercoledì sera, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolinenado che per ora l’ha fermato a casa l’influenza, ma i tamponi sono negativi. Per la partita contro il Sassuolo, inoltre, c’è la speranza che anche Politano possa superare il Covid-19.