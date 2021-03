Out Ghoulam, è di nuovo ballottaggio a due per il Milan sulla sinistra

Senza Faouzi Ghoulam si apre un ballottaggio a due per la corsia mancina in vista del match di San Siro contro il Milan. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono due i dubbi che Rino Gattuso si porterà avanti fino a domenica sera, quando sfiderà la squadra di Pioli.

“Il primo dubbio è in attacco, dove Mertens e Osimhen si contendono un posto dal primo minuto; il secondo, invece, riguarda la fascia sinistra, nuovamente orfana di Ghoulam e dunque ora da assegnare a uno tra Hysaj e Mario Rui”.