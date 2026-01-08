Pagelle Conte: "Nove assenze e gare ravvicinate, difficile dargli colpe"
Antonio Conte ha fatto il massimo nel pieno delle emergenze con tanti assenti. I quotidiani per questo motivo lo premiano e non si scende dal 6 come voti.
Voto 6 per La Gazzetta dello Sport
"Le fatiche si fanno sentire e non c'è mossa che tenga, anche se avanzare Di Lorenzo paga. La squadra risponde solo col carattere".
Voto 6 per il Corriere dello Sport
"Nel finale passa al 4-2-4 e riprende per i capelli il pari dopo un primo tempo da dimenticare. La panchina - cortissima per l’occasione - di certo non aiuta".
Voto 6,5 per Tuttonapoli
"Con nove assenze, con un arbitraggio indecente, riesce a strappare un pareggio in una serata storta. Difficile dargli colpe".
