Pagelle Meret, quotidiani divisi: "Tiro Calhanoglu non imparabile, ma gli piega le mani"

I quotidiani si dividono nel giudizio sulla prova di Alex Meret contro l'Inter. I voti vanno dal 6 al 4.5 della nostra redazione.

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport: "Respinta in stile Garella su Acerbi, ma non spinge sul missile di Calha, potente sì ma non irresistibile. Si riscatta in parte su Dimarco e Barella".

Voto 5.5 per il Corriere dello Sport: "Reattivo su Acerbi, che tira dal cuore dall’area. In ritardo, invece, su Calhanoglu: non lo vede calciare e così perde il tempo per respingere un tiro non imparabile. Salvato dai legni nella ripresa".

Voto 4.5 per Tuttonapoli: "Prima parata vera al 40’ sul tiro insidioso di Acerbi. Il destro di Calha gli piega le mani. Doveva e poteva fare meglio".